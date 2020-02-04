В Приамурье зарегистрировано землетрясение

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:11:07+03:00

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Землетрясение произошло на территории Зейского района 4 февраля. По данным Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», толчки произошли на глубине 20 километров с магнитудой 4,0-4,5.

Ближайшим от сейсмособытия населенным пунктом оказался поселок Хвойный, расположенный в 20 километрах от эпицентра.

- Разрушений не зарегистрировано, пострадавших нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU