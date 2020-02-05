2020-02-05T06:03:59+03:00
Общество

Между Благовещенском и Хэйхэ снова откроют временный коридор

Желание пересечь границу изъявили около 40 человек
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
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5 февраля между Благовещенском и Хэйхэ откроют временный коридор. Пересечь границу можно будет с 14.00 до 16.30.

- Мы в активном диалоге с нашими российскими гражданами. Получили информацию, что порядка 30-40 человек хотели бы вернуться в страну, - сообщила первый заместитель министра экономических отношений и внешних связей Екатерина Киреева.

Временным коридором могут воспользоваться не только россияне, но и граждане КНР с видом на жительство в России. Правда, последним придется две недели провести в изоляции.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора будут проводиться рейды по местам проживания и торговли китайских граждан на предмет соблюдения миграционного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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