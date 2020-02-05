В Благовещенске построят детский сад с бассейном

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:32:30+03:00

За основу для строительства был взят проект дошкольного учреждения в Кемерове

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Новый детский сад планируют построить в микрорайоне Северный областного центра. Здание будет трехэтажным и сможет вместить 350 малышей.

- Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ был заключен в 2019 году с проектной организацией ОАО «Костромапроект». Срок завершения работ по контракту – июнь 2020 года. Инженерные изыскания проектная организация уже выполнила. Материалы успешно прошли процедуру государственной экспертизы. В декабре 2019 года получено положительное заключение, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

За основу был взят проект детского сада в Кемерове. В новом дошкольном учреждении будет 15 групп: три ясельные для малышей до трех лет, три младшие, три средние, три старшие и три подготовительные.

У воспитанников будет возможность заниматься плаванием прямо в саду. Размеры бассейна составят 3,6 на 6,7 метра. В бассейне будет предусмотрена современная система очистки и подогрева воды без использования хлорирования. Также в учреждении оборудуют спортивный и музыкальный залы, помещения для занятий.

Строительство должно начаться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU