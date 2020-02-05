«Комбинезон, бахилы и маска»: благовещенка сняла видео при эвакуации из Уханя
Благовещенка, проживающая в китайском городе Ухань, рассказала, как проходилась эвакуация россиян. По словам девушки, в аэропорту соблюдалась техника безопасности, а сама эвакуация была хорошо организована.
Виктория сняла видеообращение, которое разместил в своем инстаграм-аккаунте директор Института Конфуция Благовещенского педагогического университета Николай Кухаренко @nkukharenko.
- Правила безопасности соблюдаются, во всем аэропорту масочный режим. Работники аэропорта в спецодежде: защитный комбинезон, бахилы, защита для глаз и маска, - отмечает Виктория.
Также она отметила, что людям не пришлось самостоятельно добираться до воздушного порта, их забирали от места проживания и доставляли в аэропорт.
На фотографиях видно, что к терминалу стоит огромная очередь. Все люди в масках. В настоящее время все туристы уже в России, их доставят в Тюмень.
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«Комбинезон, бахилы и маска»: благовещенка сняла видео при эвакуации из Уханя .«Комбинезон, бахилы и маска»: благовещенка сняла видео при эвакуации из Уханя
ИСТОЧНИК KP.RU