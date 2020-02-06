2020-02-06T04:09:28+03:00
Общество

В Волково развернули карантинный пункт для граждан КНР

Уже запланирован приезд группы китайцев
Анастасия НАГАЙКО
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Фото: www.instagram.com/blagraionФото: www.instagram.com/blagraion
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Стало известно, куда отправят граждан КНР, пересекающих границу с Россией в районе Благовещенска. На базе Волковской амбулатории был развернут временный пункт для граждан с видом на жительство.

Ранее заместитель председателя регионального правительства Юлия Рябинина, глава Благовещенского района Евгений Седых и представители Амурской областной клинической больницы побывали на месте развертывания медпункта, рассказали в администрации Благовещенского района.

- В ходе рабочей встречи были отработаны вопросы питания, снабжения питьевой водой, спальными местами, постельными принадлежностями, одноразовый посудой и масками, а также предметами первой необходимости, - сообщили в администрации.

Планируется, что первыми на карантин приедут шестеро граждан КНР. Для них организуют ежедневные двухразовые медосмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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