2020-02-06T04:17:48+03:00
Происшествия

Амурчанин, слушая музыку, попал под грузовой поезд

Мужчина пострадал из-за наушников
Анастасия НАГАЙКО
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Фото из архива редакцииФото из архива редакции
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В Свободненском районе при столкновении с грузовым поездом пострадал 34-летний мужчина. Инцидент произошел 3 февраля на перегоне станции «Ледяная-Усть-Пера». По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Амурчанин был в наушниках и не слышал звуковые сигналы.

В итоге машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не смог. Пострадавшего с множественными травмами и ушибами доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь.

Проводится расследование, после проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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