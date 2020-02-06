Амурчанин, слушая музыку, попал под грузовой поезд
В Свободненском районе при столкновении с грузовым поездом пострадал 34-летний мужчина. Инцидент произошел 3 февраля на перегоне станции «Ледяная-Усть-Пера». По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Амурчанин был в наушниках и не слышал звуковые сигналы.
В итоге машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не смог. Пострадавшего с множественными травмами и ушибами доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь.
Проводится расследование, после проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU