2020-02-07T03:36:13+03:00
Общество

Главный полицейский Приамурья снят с должности

Приказ об увольнении Николая Аксенова подписал президент РФ Владимир Путин
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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6 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении нескольких должностных лиц. Среди прочих пост пришлось освободить главному полицейскому Амурской области Николаю Аксенову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Николай Аксенов возглавлял амурское управление с 2011 года.

ДОСЬЕ "КП"

Новый начальник УВД Приамурья приехал к нам из Норильска

Николай Николаевич Аксенов родился в 1966 году. По окончании Омской высшей школы милиции МВД СССР (специализация - уголовный розыск)в 1987 г. был принят оперуполномоченным уголовного розыска в Минусинский ГОВД Красноярского края.

В августе 1992 назначен старшим оперуполномоченным УР ОВД г. Минусинска.

С января1994 г. - заместитель начальника отделения УР ОВД г.Минусинска и Минусинского района, а через год – начальник отделения УР ОВД г.Минусинска

Сфевраля1996 г - начальник отдела УР криминальной милиции УВД г. Минусинска и Минусинского района

В октябре 1998 г. - заместитель начальника УВД - начальник криминальной милиции УВД г. Минусинска и Минусинского района

В 2003 г. - первый заместитель начальника УВД - начальник криминальной милиции УВД г. Минусинска и Минусинского района

C 2005 года Николай Николаевич Аксенов возглавлял УВД по г. Норильску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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