Главную площадь Благовещенска закроют на реконструкцию 2 марта

7 Февр. 2020 2020-02-07T04:01:36+03:00

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Власти Благовещенска сообщили дату закрытия для посещений площади им. В.И. Ленина, работы по реконструкции начнутся 2 марта, сразу после празднования Масленицы.

- Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы. Проектирование и строительство осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

После реконструкции у благовещенцев будет уже две площади. Их вымостят мелким гранитом, также на территории высадят газоны и деревья, установят малые архитектурные формы и обновят освещение. Центром композиции станет культурный центр с трибуной – универсальное сооружение, способное выполнять функции смотровой площадки и трибуны для зрителей. Связывать две площади будут аллеи с сухими фонтанами, местами отдыха и торговыми точками. Зимой здесь планируют размещать снежный городок.

На время ремонта все городские праздники будут проводить на других площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU