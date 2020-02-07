2020-02-07T04:26:55+03:00
Происшествия

В Благовещенске разыскивают свидетеля убийства

Жертвой преступника стала женщина-продавщица
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Полицейские разыскивают свидетеля убийства, произошедшего в Благовещенске 24 декабря 2019 года в магазине по адресу ул. Красноармейская, 28/2. Убита была женщина-продавщица.

Преступника мог видеть мужчина 30-40 лет, рост около 165-170 сантиметров, среднего телосложения. На левой щеке опухоль, нижняя губа отвисшая, описывают возможного свидетеля в полиции. Одет благовещенец был в темную куртку с капюшоном, черные брюки, черные ботинки с полосой белого цвета в районе подошвы, синюю шапку с подворотом с белой полосой.

- Полиция просит откликнуться данного гражданина - возможного свидетеля преступления или же тех, кто располагает сведениями о его личности или местонахождении. Информацию необходимо сообщить по телефонам: 8 (4162)59-41-05, 59-41-02, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В Благовещенске разыскивают свидетеля убийства.В Благовещенске разыскивают свидетеля убийства

ИСТОЧНИК KP.RU

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