Благовещенцы ощутили отголоски китайского землетрясения

7 Февр. 2020 2020-02-07T05:46:20+03:00

Эпицентр был зарегистрирован в 240 километрах от границы

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Утром 7 февраля жители областного центра почувствовали подземные толчки. В соцсетях горожане рассказывают друг другу о трясущихся шкафа и падавшей посуде.

Как оказалось, землетрясение произошло в Китае.

- На территории КНР зафиксировано сейсмособытие с эпицентром в координатах 48,7 северной широты, 125,3 восточной долготы, магнитудой 4,5 на глубине 10 километров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Эпицентр землетрясения зарегистрирован в 240 километрах от границы Благовещенска. Горожане ощутили толчки силой 1 – 2 балла. Жертв и разрушений нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU