2020-02-07T08:27:49+03:00
Общество

Названа дата открытия нового транспортного коридора между Благовещенском и Хэйхэ

Пересечь границу желают около 30 туристов
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
Изменить размер текста:

Пятый по счету транспортный коридор между Благовещенском и Хэйхэ откроется 8 февраля. Пункт пропуска будет работать с 14.00 до 16.30.

- По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию завтра планируют порядка 30 россиян, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Каждому туристу предстоит пройти двойной тепловизионный контроль и сдать анализы, а также провести две недели на домашнем карантине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузоперевозки между Благовещенском и Хэйхэ будут восстановлены

Амурские власти поделились последними данным по ситуации, связанной с коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа дата открытия нового транспортного коридора между Благовещенском и Хэйхэ
Благовещенцы ощутили отголоски китайского землетрясения
В Благовещенске разыскивают свидетеля убийства
Главную площадь Благовещенска закроют на реконструкцию 2 марта
Главный полицейский Приамурья снят с должности
Из Хэйхэ в Благовещенск доставили россиянина с признаками заболевания
Амурчанин, слушая музыку, попал под грузовой поезд
В Волково развернули карантинный пункт для граждан КНР
«Комбинезон, бахилы и маска»: благовещенка сняла видео при эвакуации из Уханя
В Благовещенске построят детский сад с бассейном
Между Благовещенском и Хэйхэ снова откроют временный коридор
В Приамурье зарегистрировано землетрясение
В Благовещенске на время ремонта дорог планируют увеличить пропускную способность альтернативных путей
Амурчанам расскажут о родственниках, не вернувшихся с Великой Отечественной войны
В Благовещенске продолжается проверка «заминированных» школ
3 февраля коридор между Благовещенском и Хэйхэ будет закрыт
Снежный городок в Благовещенске будет работать еще две недели
Граждан КНР, прибывающих в Приамурье, будут сажать на карантин
Из благовещенских школ снова эвакуируют детей
Из Хэйхэ в Благовещенск переправили 165 человек