Названа дата открытия нового транспортного коридора между Благовещенском и Хэйхэ
Пятый по счету транспортный коридор между Благовещенском и Хэйхэ откроется 8 февраля. Пункт пропуска будет работать с 14.00 до 16.30.
- По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию завтра планируют порядка 30 россиян, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
Каждому туристу предстоит пройти двойной тепловизионный контроль и сдать анализы, а также провести две недели на домашнем карантине.
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ИСТОЧНИК KP.RU