Названа дата открытия нового транспортного коридора между Благовещенском и Хэйхэ

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:27:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятый по счету транспортный коридор между Благовещенском и Хэйхэ откроется 8 февраля. Пункт пропуска будет работать с 14.00 до 16.30.

- По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию завтра планируют порядка 30 россиян, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Каждому туристу предстоит пройти двойной тепловизионный контроль и сдать анализы, а также провести две недели на домашнем карантине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузоперевозки между Благовещенском и Хэйхэ будут восстановлены

Амурские власти поделились последними данным по ситуации, связанной с коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU