2020-02-10T07:22:34+03:00
Общество

Ушел из жизни известный амурский инфекционист Валентин Фигурнов

Несмотря на тяжелое заболевание, заслуженный врач продолжал работу на кафедре и консультировал пациентов
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: amursma.ruФото: amursma.ru
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8 февраля ушел из жизни Валентин Фигурнов, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией и дерматовенерологией Амурской ГМА, отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач РФ, почетный работник высшего профессионального образования.

Несмотря на тяжелое заболевание Валентин Александрович продолжал работу на кафедре и консультировал пациентов со сложными заболеваниями в инфекционной больнице и стационарах Благовещенска. А в случае необходимости выезжал в районные больницы.

- Валентин Александрович Фигурнов умер в День российской науки, для которой это невосполнимая утрата…Коллектив Амурской государственной медицинской академии глубоко скорбит по поводу кончины Валентина Александровича и выражает соболезнование его семье, родным и близким. Светлая вам память, профессор! – говорят в Амурской государственной медицинской академии.

Прощание с профессором пройдет 12 февраля с 11.00 до 12.30 в морфологическом корпусе А ГМА, ул. Горького 103.

ДОСЬЕ КП

Валентин Александрович Фигурнов родился 8 февраля 1939 года в Хабаровске в семье военнослужащего. В 1956 году окончил школу и поступил в Хабаровский мединститут.

Трудовая деятельность его началась в 1962 году в селе Троицкое Нанайского района Хабаровского края, куда он уехал работать врачом терапевтом районной больницы. Затем три года он работал ассистентом кафедры биохимии Хабаровского мединститута и одновременно врачом в Хабаровской инфекционной больнице.

В сентябре 1967 года Валентин Фигурнов пришел работать на кафедру инфекционных болезней Благовещенского мединститута (ныне Амурская ГМА). Здесь он трудился более 50 лет и 30 из них заведовал этой кафедрой (до 2012 года).

Основная сфера его научных исследований – природно-очаговые вирусные и паразитарные заболевания верхнего Приамурья (ГЛПС, клонорхоз, трихинеллез). С 1977 года Валентин Александрович стал изучать сгустки крови человека и животных. Цель исследований - выявить возможности использования этих результатов в оценке диагноза и состояния больного, а также получить из крови животных новые лечебные препараты.

Валентином Александровичем выполнено и защищено патентами России более 50 изобретений по сгустку крови.

Награжден серебряной медалью им. А.С. Попова - за вклад в изобретательство. Включен в энциклопедию «Известные ученые». Удостоен награды конкурса национальной премии лучшим врачам России «Признание» 2015 года в номинации «За верность профессии». Является почетным профессором АмГУ. Награжден медалью за строительство Байкало–Амурской магистрали. Автор множества научных работ, а также литературных и поэтических произведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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