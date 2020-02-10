Новый коридор между Благовещенском и Хэйхэ откроется 11 февраля
Новый транспортный коридор между Благовещенском и Хэйхэ будут работать 11 февраля с 14.00 до 16.30.
- По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию завтра планируют около 20 россиян, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
Каждый из них должен будет пройти двойной тепловизионный контроль и сдать анализы. Кроме того, все новоприбывшие проведут две недели на карантине.
КОНКРЕТНО
Куда звонить, оставшимся в Хэйхэ
Сотрудник канцелярии иностранных дел Народного Правительства г.Хэйхэ Цао Лэй +86-13100945121;
Посольство РФ в КНР (г.Пекин) +86-10-6532-20-51, +86-10-6532-13-81;
Генеральное консульство РФ в г.Харбин +86-451-5862-27-70;
Телефон горячей линии Правительства Амурской области 8-914-556-16-66.
ИСТОЧНИК KP.RU