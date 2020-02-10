2020-02-10T10:32:40+03:00
Общество

Новый коридор между Благовещенском и Хэйхэ откроется 11 февраля

Переправиться через границу собираются около 20 туристов
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
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Новый транспортный коридор между Благовещенском и Хэйхэ будут работать 11 февраля с 14.00 до 16.30.

- По данным, полученным через контактный номер телефона в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области для связи с гражданами РФ в Хэйхэ, вернуться в Россию завтра планируют около 20 россиян, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Каждый из них должен будет пройти двойной тепловизионный контроль и сдать анализы. Кроме того, все новоприбывшие проведут две недели на карантине.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, оставшимся в Хэйхэ

Сотрудник канцелярии иностранных дел Народного Правительства г.Хэйхэ Цао Лэй +86-13100945121;

Посольство РФ в КНР (г.Пекин) +86-10-6532-20-51, +86-10-6532-13-81;

Генеральное консульство РФ в г.Харбин +86-451-5862-27-70;

Телефон горячей линии Правительства Амурской области 8-914-556-16-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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