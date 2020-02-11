В Приамурье увеличат компенсацию за путевку в детские летние лагеря
В 2020 году увеличат компенсацию стоимости путевок в детские лагеря Амурской области. Из бюджета выделили 282 миллиона рублей на оздоровление и отдых детей. Это на полтора миллиона больше, чем в прошлом году, сообщает региональное правительство.
Отдых и занятость детей на каникулах – это важное направление работы правительства. Межведомственная оздоровительная комиссия должна сохранить охват детей летним отдыхом и оздоровлением на уровне прошлого года, вовлечь ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и обеспечить безопасность детей.
- Органам местного самоуправления необходимо принять исчерпывающие меры по вовлечению наибольшего числа детей в мероприятия оздоровительной кампании с целью их безопасного пребывания в каникулярное время. Необходимо, чтобы дети были максимально заняты в период каникул и находились под присмотром, – сказала Светлана Яковлева, зампред Правительства, министр образования и науки Амурской области.
Работающим амурчанам компенсируют 14% от стоимости путевки в загородные лагеря и 50% от стоимости питания в пришкольные лагеря.
Летом 2020 года в области будут работать более 300 детских лагерей.
- Огромная просьба к родителям. Обращайте внимание на то, куда вы отдаете своего ребенка. Это должны быть только проверенные организации, которые прошли специальную проверку надзорных органов. Сведения о них будут внесены в специальный реестр, который позднее появится на сайте министерства образования и науки Амурской области, - предупредила Светлана Яковлева.
ИСТОЧНИК KP.RU