В Благовещенске с аукциона продают старинный особняк

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:11:37+03:00

Начальная цена около 500 тысяч рублей

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Благовещенская администрация пустит с торгов старинное здание по адресу Богдана Хмельницкого 61/1. Аукцион состоится 6 марта, начальная цена лота – 522 тысячи рублей. Один шаг составит 26 тысяч рублей.

Дом 1917 года постройки принадлежал благовещенской предпринимательнице Евдокии Назаровой. Здание является объектом культурного наследия. Сейчас в нем никто не живет. Со временем особняк обветшал, и его перевели в категорию нежилых помещений.

Общая площадь особняка – 223,7 квадратных метров, площадь земельного участка – 2400 «квадратов». Здание считается двухэтажным, при этом один из этажей – подземный.

Дом выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма. Фасад декорирован пилястрами с парапетными столбиками, окна сделаны в форме арочных проемов с замковыми карнизами. Фронтон имеет арочную форму.

Новому хозяину разрешат отреставрировать здание, при этом нельзя будет его сносить или достраивать. Также запрещено высаживать деревья высотой более 1,5 метров со стороны фасада.

Помимо этого, нового владельца освободят от имущественного и земельного налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU