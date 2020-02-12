Приамурью угрожает ящур из соседнего региона

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:09:59+03:00

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Амурской области угрожает ящур из Забайкальского края. В связи с этим в районе поселка Ерофей Павлович будет установлен пост ветеринарного контроля.

- Ситуация в Забайкалье очень серьезная, на сегодняшний день там зарегистрировано более десяти очагов ящура. Для сравнения - в Амурской области в 2013 году таких очагов было восемь, при этом убытки региона превысили 21 миллион рублей. В связи с ящуром регион потерял тогда 1680 голов скота, животноводам были выплачены компенсации. Впоследствии исследования подтвердили, что вирус в Приамурье был завезен из Забайкалья, - рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Главная задача властей – не допустить повторения ситуации 2013 года, и не пропустить на территорию области нарушителей, пытающихся провезти коров, овец и прочих животных без ветеринарно-сопроводительных документов.

Амурским животноводам советуют проявить бдительность и не покупать сомнительный скот и продукцию животноводства, включая корма, без необходимых документов. Кроме того, необходимо вовремя провакцинировать скот.

ИСТОЧНИК KP.RU