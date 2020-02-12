На школьницу в Благовещенске напали собаки

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:43:07+03:00

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На ученицу 11-го класса гимназии №25 напала стая собак. Это случилось в районе КПП, недалеко от ТРЦ «Перекресток». К счастью, девочку спас длинный пуховик, и животному удалось порвать лишь одежду.

Нападение произошло 10 февраля. Девочка шла в школу по улице Гражданкая – это единственный путь, по которому можно добраться до учебного заведения. Навстречу ей вышла стая, около десяти собак. Назад пути не было, пришлось идти мимо своры.

- Когда я начала к ним подходить, одна из собак стала на меня лаять, затем она направилась за мной. Я не стала делать резких движений и пошла, не обращая на них внимания. Через какое-то время около меня оказались еще пять собак, они побежали за мной и налетели на меня. Одна из них уцепилась за мой пуховик. К счастью, это не была моя нога. В этот момент я уже подходила к торговому центру, я шла, плакала и молилась, больше уже ничего не оставалось делать. Каким-то чудом они в итоге от меня отстали, - рассказала амурчанка «Комсомолке».

Девушка отметила, что она стала не первой жертвой этой стаи – жалобы на них она не раз видела в соцсетях, а несколькими днями ранее они чуть не искусали ее одноклассницу. Теперь школьница боится ходить на учебу пешком.

В администрации города отметили, что в подобных ситуациях следует обращаться в Управление ЖКХ Благовещенска – там должны решить проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU