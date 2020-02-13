В Благовещенске зафиксирован первый метеорекорд 2020 года

13 Февр. 2020 2020-02-13T03:39:08+03:00

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12 февраля температура в Благовещенске поднялась до отметки -1,6 градуса, на 0,7 выше, чем в 2015 году. Это был первый метеорекорд 2020 года.

- Температура от -2 °С до -8 °С отмечалась практически во всех районах Амурской области, включая самые северные, и это значительно выше климатической нормы этих дней. Такой уровень температуры характерен для середины марта, - сообщают в Амурском гидрометцентре.

Правда, радоваться теплу амурчанам придется не долго, к концу недели ожидается похолодание. На юге области температура упадет до -10 днем и до -20 ночью. На севере похолодает до -30.

ИСТОЧНИК KP.RU