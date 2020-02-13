На границе Приамурья с рельсов сошли вагоны

13 Февр. 2020 2020-02-13T03:58:33+03:00

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Сход вагонов грузового поезда произошел 12 февраля в 23.50 на перегоне Ерофей Павлович – Сегачама на Забайкальской железной дороге. Опрокинулись семь вагонов с углем.

Как сообщили в «РЖД», ЧП обошлось без пострадавших, вред экологии также нанесен не был.

Ликвидировать аварию направили восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович и Сковородино.

Причины и обстоятельства происшествия пока выясняются.

Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU