На границе Приамурья с рельсов сошли вагоны
Сход вагонов грузового поезда произошел 12 февраля в 23.50 на перегоне Ерофей Павлович – Сегачама на Забайкальской железной дороге. Опрокинулись семь вагонов с углем.
Как сообщили в «РЖД», ЧП обошлось без пострадавших, вред экологии также нанесен не был.
Ликвидировать аварию направили восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович и Сковородино.
Причины и обстоятельства происшествия пока выясняются.
Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU