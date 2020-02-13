2020-02-13T05:03:58+03:00
Происшествия

Полицейский из Райчихинска покончил с собой

За день до гибели мужчина отметил день рождения
Татьяна РЯБОВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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В Райчихинске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением. Основная версия – самоубийство. Инцидент произошел 12 февраля.

- На место происшествия выезжали заместитель начальника УМВД, сотрудники управления по работе с личным составом и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося, – подтвердили информацию в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

11 февраля, за день до трагедии, мужчине исполнилось 26 лет. На своей странице в соцсетях в день смерти он оставил запись: «Ушел».

В комментариях к фотографиям погибшего пишут слова соболезнования. Некоторые люди не могут поверить в то, что случилось. По информации в социальных сетях, погибший был сотрудником конвойного подразделения райчихинского ИВС. На следующий день после дня рождения он пришел на работу, получил оружие и ушел на обед, с которого уже не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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