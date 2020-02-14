В Благовещенске временно перекроют улицу Пролетарскую
16 февраля в 8.00 перекроют участок улицы Пролетарской между Калинина и Мухина.
- Участок дороги перекрывают в связи с проведением АО «АКС» ремонтных работ на водоводе. Движение будет восстановлено после устранения дефекта, - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.
На время ремонта автобусы №№38 и 44 изменят маршрут движения. Общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме: ул. Калинина – ул. Октябрьская – ул. Мухина – далее по маршруту (в обоих направлениях).
Автомобилистов также просят выбирать альтернативные пути движения.
ИСТОЧНИК KP.RU