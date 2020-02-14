В Благовещенске временно перекроют улицу Пролетарскую

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:31:04+03:00

На время ремонта два автобуса изменят схему движения

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16 февраля в 8.00 перекроют участок улицы Пролетарской между Калинина и Мухина.

- Участок дороги перекрывают в связи с проведением АО «АКС» ремонтных работ на водоводе. Движение будет восстановлено после устранения дефекта, - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.

На время ремонта автобусы №№38 и 44 изменят маршрут движения. Общественный транспорт будет двигаться по следующей схеме: ул. Калинина – ул. Октябрьская – ул. Мухина – далее по маршруту (в обоих направлениях).

Автомобилистов также просят выбирать альтернативные пути движения.

ИСТОЧНИК KP.RU