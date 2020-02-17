В Приамурье ожидаются перебои с теле- и радиовещанием
Амурчан предупреждают о возможных перебоях с теле- и радиовещанием с 22 февраля. Виной всему солнечная интерференция: Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к помехам или отсутствию сигнала.
Такое явление наблюдается дважды в год. Влияет оно на ухудшение приема телеканалов цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2» и радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести-FM».
По данным РТРС «Амурский ОРТПЦ», перебои с вещанием продлятся до 13 марта. Помехи ожидаются днем, с 11.15 до 12.20.
ИСТОЧНИК KP.RU