В Приамурье ожидаются перебои с теле- и радиовещанием

17 Февр. 2020 2020-02-17T05:16:06+03:00

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Амурчан предупреждают о возможных перебоях с теле- и радиовещанием с 22 февраля. Виной всему солнечная интерференция: Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к помехам или отсутствию сигнала.

Такое явление наблюдается дважды в год. Влияет оно на ухудшение приема телеканалов цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2» и радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести-FM».

По данным РТРС «Амурский ОРТПЦ», перебои с вещанием продлятся до 13 марта. Помехи ожидаются днем, с 11.15 до 12.20.

ИСТОЧНИК KP.RU