В Благовещенске эвакуируют детские сады
Образовательные учреждения проверяют оперативные службы
Фото: admblag.ru
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Утром 17 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в детских садах.
- На текущий момент поступили сообщения о минировании 11 корпусов пяти дошкольных образовательных учреждений, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Эвакуируют малышей и персонал из детских садов № 50 (ул. Политехническая, 50), № 15 (Амурская, 132), № 28 (три корпуса), № 67 (два корпуса), № 35 (четыре корпуса).
На местах работают оперативные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU