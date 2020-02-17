В Благовещенске эвакуируют детские сады

17 Февр. 2020 2020-02-17T05:22:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 17 февраля поступило сообщение о взрывных устройствах в детских садах.

- На текущий момент поступили сообщения о минировании 11 корпусов пяти дошкольных образовательных учреждений, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Эвакуируют малышей и персонал из детских садов № 50 (ул. Политехническая, 50), № 15 (Амурская, 132), № 28 (три корпуса), № 67 (два корпуса), № 35 (четыре корпуса).

На местах работают оперативные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU