2020-02-17T09:55:59+03:00
Общество

Амурчане могут помочь своим городам выиграть в конкурсе по созданию комфортной среды

Призовой фонд в пять миллиардов разделят между собой 80 муниципалитетов-победителей
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стартовал четвертый всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Приамурье представляют семь муниципалитетов: Белогорск с проектом реконструкции парка им. Дзержинского, Свободный с благоустройством центральной площади, Тында – Бамовский Арбат, Райчихинск и Зея с благоустройством городских парков, Сковородино - благоустройство парка культуры и отдыха и ЗАТО Циолковский - реконструкция городского парка культуры и отдыха.

- Конкурс имеет важное и своевременное значение. Это не только способ получить дотацию и благоустроить территорию. Напомню, что общая сумма призового фонда - до 5 миллиардов рублей, которые ежегодно делят между собой 80 городов-победителей, но и возможность для городов и молодых, талантливых специалистов показать себя, - рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев. – Также хочу отметить, в любой победе важна поддержка близких и родных. С 2019 года в России в социальных сетях набирает популярность флешмоб, в котором люди из разных уголков страны снимают видеоролики и рассказывают, чем хорош их город или поселок и за что они его любят. Мы приглашаем всех амурчан принять участие в акции и поддержать проекты и свои города.

Чтобы поучаствовать в акции необходимо снять видеоролик с рассказом о своем городе, о его красоте, значимости и уникальности. Видео можно разместить в любой социальной сети с хештегом #городаменяютсядлянас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Амурчане могут помочь своим городам выиграть в конкурсе по созданию комфортной среды
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