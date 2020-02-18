2020-02-18T05:52:29+03:00
Общество

С апреля по ноябрь между Благовещенском и Владивостоком будут курсировать беспересадочные вагоны

Купить билет можно будет за 90 суток до отправления поезда
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: mintrans.amurobl.ruФото: mintrans.amurobl.ru
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В этом году беспересадочные вагоны между Благовещенском и Владивостоком будут курсировать с апреля по ноябрь в составе пассажирских поездов № 7/8 сообщением Владивосток – Новосибирск, далее с прицепкой к поезду № 278/277 сообщением Белогорск – Благовещенск. Время пути займет 26 часов. По сравнению с 2019 годом время курсирования вагонов увеличено на два месяца.

- Группа сформирована из двух купейных и двух плацкартных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами, - сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Вагоны будут ходить через день: отправление из Владивостока в Благовещенск с 24 апреля по 10 ноября, из Благовещенска во Владивосток - с 27 апреля по 13 ноября. Купить билет можно будет за 90 суток до отправления поезда на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе Пассажирам (https://pass.rzd.ru) и в билетных кассах железнодорожных вокзалов.

- За 2019 год с июня по октябрь перевезли 21 тысячу пассажиров, в этом году ожидаем пассажиропоток больше, за счет увеличения периода курсирования. В другие месяцы спрос у амурчан на проезд в этих вагонах ниже, по итогам анализа Федеральной пассажирской компании круглогодичное курсирование беспересадочной группы вагонов пока заводить рано, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Кроме того, в период весенних школьных каникул будут введены дополнительные вагоны. С 21 по 29 марта по нечетным дням через день вагоны отправятся из Владивостока в Благовещенск, а в период с 24 по 1 апреля 2020 года через день из Благовещенска во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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