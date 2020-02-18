Благовещенцы могут поучаствовать в составлении программы развития транспорта

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:52:49+03:00

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В областном центре разрабатывают программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Завершить проект должны к лету 2020 года. Разработкой займется компания из Санкт-Петербурга «Джи Динамика». Программа будет рассчитана до 2034 года.

- Проект определит конкретные мероприятия по развитию инфраструктуры с разбивкой по годам. Программа разрабатывается, в том числе для обеспечения условий пешеходного и велосипедного передвижения населения, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Специалистам предстоит оценить состояние транспортной сети, уровень безопасности дорожного движения, транспортный спрос, показатели работы разных видов транспорта, качество содержания дорог, уровень автомобилизации, обеспеченность парковками, уровень негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Высказать свое мнение по поводу развития транспортной инфраструктуры могут и благовещенцы. Уже стартовал социологический опрос «Определение транспортного поведения жителей г. Благовещенска». С его помощью составители программы смогут определить транспортное поведение жителей, интенсивность движения, уровень обслуживания общественным транспортом. Пройти опрос можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU