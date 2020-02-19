2020-02-19T07:35:48+03:00
Общество

Центральный рынок в Благовещенске выставили на торги

Стоимость участия в аукционе – более 30 миллионов рублей
Василина Васильева
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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В Благовещенске на электронные торги выставили здание Центрального рынка, расположенного в центре города. На данный момент его хозяин – муниципалитет, но 16 марта судьба объекта может решиться иначе.

И организатором, и продавцом является муниципальный комитет по управлению имуществом Благовещенска.

В документах конкурса говорится, что продаются несколько объектов: само здание рынка, расположенное на улице Красноармейской, 145/1, площадью 3772,6 квадратных метра; административное здание площадью 485,1 квадратных метра; пристройка на Красноармейской, 145/5 площадью 142 квадратных метра и пристройка на Красноармейской, 145/3 площадью 229,4 квадратных метра.

Начальная цена с учетом НДС – 166 358 400 рублей. Шаг торгов –100 000 рублей. Чтобы принять участие в торгах, нужно внести задаток в размере 20% от начальной цены, то есть 33,2 миллиона. Все объекты продаются одновременно с отчуждением земельного участка площадью 8 213 квадратных метров. Его можно использовать под размещение объектов розничной торговли. Рыночная стоимость земельного участка – 50 306 000 рублей. Уточняется, что сумма не облагается НДС и не включается в цену продажи лота, ее можно приобрести «в соответствии с условиями договора купли-продажи».

Заявки на участие в торгах организаторы принимают до 10 марта. Участников определят 12 марта. Сам аукцион пройдет 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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