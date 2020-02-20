Благовещенка жалуется, что ее чуть не убила сосулька

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:16:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась жительница Благовещенска. Девушка рассказала, что на нее чуть не упала сосулька. Из-за оттепели они стали появляться на крышах домов. Одна такая льдина упала прямо перед ней.

- Я шла по улице Шевченко, когда меня чуть не убило сосулькой! И шла я не прямо под окнами, понимаю же, что из-за потепления такое может быть, а посередине тротуара. Однако лед падал буквально под ноги. Я вовремя остановилась. А если на крышу посмотреть – там еще куча таких сосулек, пока небольших, но они же намерзают, увеличиваются. Все большие и тяжелые уже упали, - жалуется Екатерина.

Она также прислала фотографии. На них видно, что на тротуаре много осколков льда, а под крышей дома намерзают новые сосульки.

«Комсомолка» связалась с администрацией Благовещенска. В пресс-службе уточнили, что подобные проблемы решает управляющая компания, к которой относится дом.

- Если это посторонний человек, то есть дом не его, но гражданин заметил подобную проблему, ему следует написать жалобу в городское управление ЖКХ, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU