Благовещенцев подготовят к «Тотальному диктанту»
21 февраля в Благовещенске начнется подготовка к «тотальному диктанту». Курсы проходят в Амурском государственном университете на бесплатной основе. Горожане смогут повторить сложные правила орфографии и пунктуации. Перед занятием желательно пройти регистрацию на totaldict.ru.
- Программа курсов рассчитана на семь занятий длительностью полтора-два часа. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал Экспертный совет Тотального диктанта. Участники курсов смогут повторить теорию, закрепить правила орфографии и пунктуации на практике, а также написать пробные диктанты, которые составлены по текстам писателя Андрея Геласимова, лауреата премии «Национальный бестселлер», автора Тотального диктанта 2020 года, - сообщают организаторы.
Андрей Геласимова написал для акции текст, посвященный жизни основоположника космонавтики Константина Циолковского.
Также подготовку к диктанту можно будет пройти онлайн на сайте totaldict.ru. Вебинары будут доступны с марта. Кроме того, на сайте доступен курс «Никогда не пиши «ни когда», пройдя который можно получить сертификат от Тотального диктанта и образовательной платформы Stepik.
В областном центре подготовительные курсы будут идти по пятницам в 18.30 в третьей лекционной аудитории главного корпуса АмГУ. Тренировочные диктанты будут проводить радио-ведущие и актеры.
Напомним, тотальный диктант пройдет 4 апреля, регистрация откроется с 24 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU