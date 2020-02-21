2020-02-21T03:59:09+03:00
Общество

В Приамурье разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

Всех, кто обладает какой либо информацией о нем, просят обратиться в следственный комитет
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: amur.sledcom.ruФото: amur.sledcom.ru
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Следователи областного центра разыскивают мужчину неславянской внешности. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.

На вид подозреваемому 20 – 30 лет, среднего роста, нормального телосложения, волосы короткие, темные.

- Граждан, обладающих информацией о личности указанного мужчины или его местонахождении, просим обратиться в следственные органы по телефону (4162) 52-14-34, телефон дежурного +7(924) 744-00-20 или в полицию по телефону 102, - говорят в СУ СКР по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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