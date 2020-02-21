Амурскую студентку наградили медалью «За спасение погибающих на водах»

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Медалью «За спасение погибающих на водах» наградили студентку второго курса инженерно-физического факультета Амурского государственного университета Алену Комарову. Летом 2019 года хрупкая девушка сумела вытащить из водоема тонущего мужчину в парке Дружба.

- Был обеденный перерыв, а людей в парке в такое время немного. В основном это пожилые люди и работники аттракционов. Все сначала подумали, что мужчина разыгрывает присутствующих. Но когда я увидела, что мужчина уже не кричит, поняла, что все серьезно. Сбросила с себя шлепанцы, спустилась к берегу и вошла в воду, - поделилась воспоминаниями о случившемся Алена Комарова.

По словам студентки, родители были очень сильно взволнованы, когда узнали о ее подвиге, ведь мужчина мог утащить девушку за собой. Сама же Алена в тот момент о себе не думала.

Медаль девушке вручил главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам Иван Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU