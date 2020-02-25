2020-02-25T05:42:48+03:00
Общество

На время проведения Масленицы в Благовещенске ограничат движение транспорта

Впервые праздник пройдет на территории ОКЦ
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: admblag.ruФото: admblag.ru
Изменить размер текста:

Масленичные гуляния пройдут 1 марта. В этот день в городе будет введено ограничение движения транспорта. К слову, в этом году гуляния впервые пройдут на площади Общественно-культурного центра.

- На площади Ленина идут инженерно-геологические изыскания, и поэтому впервые масленичные гуляния пройдут на территории ОКЦ, - отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Проезд будет закрыт на участке улицы Трудовая от Ленина до Краснофлотской с 11.00 до 15.30.

- Площадь ОКЦ находится в стороне от транспортной дорожной сети, поэтому общественный транспорт не попадет под ограничение дорожного движения. Перекрывать будем только улицу Трудовую от Ленина до Краснофлотской, где будет формироваться «масленичный поезд, – отметил начальник специального отдела администрации Благовещенска Олег Храмов.

Кроме того, на улице Ленина от Шимановского до Театральной будет ограничена скорость движения автомобилей до 20 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске отловили 19 бездомных собак
Из Хэйхэ в Благовещенск перевезли еще четверых россиян
На время проведения Масленицы в Благовещенске ограничат движение транспорта
Амурскую студентку наградили медалью «За спасение погибающих на водах»
В Приамурье разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Благовещенцев подготовят к «Тотальному диктанту»
Благовещенка жалуется, что ее чуть не убила сосулька
Благовещенцам предлагают выбрать территорию для благоустройства
Двоих грузоперевозчиков отправили в инфекционную больницу Благовещенска из пункта пропуска
Центральный рынок в Благовещенске выставили на торги
С 22 февраля в Благовещенске начнется ремонт путепровода на Загородной
Граждан КНР, прибывших в Благовещенск из Хэйхэ, выписывают из инфекционки
Благовещенцы могут поучаствовать в составлении программы развития транспорта
Из Хэйхэ в Благовещенске перевезли еще 12 россиян
С апреля по ноябрь между Благовещенском и Владивостоком будут курсировать беспересадочные вагоны
Амурчане могут помочь своим городам выиграть в конкурсе по созданию комфортной среды
В Благовещенске эвакуируют детские сады