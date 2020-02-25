На время проведения Масленицы в Благовещенске ограничат движение транспорта

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:42:48+03:00

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Масленичные гуляния пройдут 1 марта. В этот день в городе будет введено ограничение движения транспорта. К слову, в этом году гуляния впервые пройдут на площади Общественно-культурного центра.

- На площади Ленина идут инженерно-геологические изыскания, и поэтому впервые масленичные гуляния пройдут на территории ОКЦ, - отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Проезд будет закрыт на участке улицы Трудовая от Ленина до Краснофлотской с 11.00 до 15.30.

- Площадь ОКЦ находится в стороне от транспортной дорожной сети, поэтому общественный транспорт не попадет под ограничение дорожного движения. Перекрывать будем только улицу Трудовую от Ленина до Краснофлотской, где будет формироваться «масленичный поезд, – отметил начальник специального отдела администрации Благовещенска Олег Храмов.

Кроме того, на улице Ленина от Шимановского до Театральной будет ограничена скорость движения автомобилей до 20 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU