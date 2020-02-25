2020-02-25T08:34:30+03:00
Общество

Из Хэйхэ в Благовещенск перевезли еще четверых россиян

Признаков заболевания у новоприбывших выявлено не было
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
Изменить размер текста:

24 февраля по временному коридору между Хэйхэ и Благовещенском перевезли еще четверых российских туристов. Все они прошли двойной тепловизионный контроль, признаков заболевания ни у кого выявлено не было.

- По аналогичному коридору через смешанный пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 11 граждан КНР, - сообщают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Напомним, на этой неделе коридор будет открываться еще дважды – 26 и 28 февраля с 14.00. Последние автобусы отправятся в 16.30.

Продолжается работа международных грузоперевозок. 24 февраля из Благовещенска в Хэйхэ отправились 33 грузовика с соей, по одному автомобилю доставили в КНР уголь и продукты.

Из Китая в Приамурье перевезли девять грузовиков с овощами и фруктами. Еще два доставили оборудование для газоперерабатывающего завода и семь – запчасти и комплектующие для спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске отловили 19 бездомных собак
Из Хэйхэ в Благовещенск перевезли еще четверых россиян
На время проведения Масленицы в Благовещенске ограничат движение транспорта
Амурскую студентку наградили медалью «За спасение погибающих на водах»
В Приамурье разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Благовещенцев подготовят к «Тотальному диктанту»
Благовещенка жалуется, что ее чуть не убила сосулька
Благовещенцам предлагают выбрать территорию для благоустройства
Двоих грузоперевозчиков отправили в инфекционную больницу Благовещенска из пункта пропуска
Центральный рынок в Благовещенске выставили на торги
С 22 февраля в Благовещенске начнется ремонт путепровода на Загородной
Граждан КНР, прибывших в Благовещенск из Хэйхэ, выписывают из инфекционки
Благовещенцы могут поучаствовать в составлении программы развития транспорта
Из Хэйхэ в Благовещенске перевезли еще 12 россиян
С апреля по ноябрь между Благовещенском и Владивостоком будут курсировать беспересадочные вагоны
Амурчане могут помочь своим городам выиграть в конкурсе по созданию комфортной среды
В Благовещенске эвакуируют детские сады