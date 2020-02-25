Из Хэйхэ в Благовещенск перевезли еще четверых россиян
24 февраля по временному коридору между Хэйхэ и Благовещенском перевезли еще четверых российских туристов. Все они прошли двойной тепловизионный контроль, признаков заболевания ни у кого выявлено не было.
- По аналогичному коридору через смешанный пункт пропуска Благовещенск из России в Китай смогли выехать 11 граждан КНР, - сообщают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.
Напомним, на этой неделе коридор будет открываться еще дважды – 26 и 28 февраля с 14.00. Последние автобусы отправятся в 16.30.
Продолжается работа международных грузоперевозок. 24 февраля из Благовещенска в Хэйхэ отправились 33 грузовика с соей, по одному автомобилю доставили в КНР уголь и продукты.
Из Китая в Приамурье перевезли девять грузовиков с овощами и фруктами. Еще два доставили оборудование для газоперерабатывающего завода и семь – запчасти и комплектующие для спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU