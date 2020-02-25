2020-02-25T09:48:37+03:00
Общество

В Благовещенске отловили 19 бездомных собак

С начала года в управление ЖКХ поступило 45 жалоб на беспризорных животных
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
Изменить размер текста:

В рамках контракта по отлову беспризорных животных, заключенного 14 февраля, в Благовещенске отловили 19 собак. Всего же с начала года горожане подали в управление ЖКХ 45 жалоб на хвостатых беспризорников. Все заявки были переданы подрядчику - Благовещенскому общественному фонду помощи животным «Горячие сердца».

- В начале марта в Благовещенске будет заключен муниципальный контракт на отлов, транспортировку, учет, содержание 50 безнадзорных собак. Аукцион был проведен в феврале. По его итогам исполнителем контракта станет также фонд помощи животным «Горячие сердца», - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Кроме того, планируется провести еще один контракт на отлов и содержание еще 90 животных. Сейчас специалисты готовят документы для аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске отловили 19 бездомных собак
Из Хэйхэ в Благовещенск перевезли еще четверых россиян
На время проведения Масленицы в Благовещенске ограничат движение транспорта
Амурскую студентку наградили медалью «За спасение погибающих на водах»
В Приамурье разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Благовещенцев подготовят к «Тотальному диктанту»
Благовещенка жалуется, что ее чуть не убила сосулька
Благовещенцам предлагают выбрать территорию для благоустройства
Двоих грузоперевозчиков отправили в инфекционную больницу Благовещенска из пункта пропуска
Центральный рынок в Благовещенске выставили на торги
С 22 февраля в Благовещенске начнется ремонт путепровода на Загородной
Граждан КНР, прибывших в Благовещенск из Хэйхэ, выписывают из инфекционки
Благовещенцы могут поучаствовать в составлении программы развития транспорта
Из Хэйхэ в Благовещенске перевезли еще 12 россиян
С апреля по ноябрь между Благовещенском и Владивостоком будут курсировать беспересадочные вагоны
Амурчане могут помочь своим городам выиграть в конкурсе по созданию комфортной среды
В Благовещенске эвакуируют детские сады