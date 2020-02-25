В Благовещенске отловили 19 бездомных собак

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:48:37+03:00

С начала года в управление ЖКХ поступило 45 жалоб на беспризорных животных

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В рамках контракта по отлову беспризорных животных, заключенного 14 февраля, в Благовещенске отловили 19 собак. Всего же с начала года горожане подали в управление ЖКХ 45 жалоб на хвостатых беспризорников. Все заявки были переданы подрядчику - Благовещенскому общественному фонду помощи животным «Горячие сердца».

- В начале марта в Благовещенске будет заключен муниципальный контракт на отлов, транспортировку, учет, содержание 50 безнадзорных собак. Аукцион был проведен в феврале. По его итогам исполнителем контракта станет также фонд помощи животным «Горячие сердца», - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Кроме того, планируется провести еще один контракт на отлов и содержание еще 90 животных. Сейчас специалисты готовят документы для аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU