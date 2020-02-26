В Благовещенске эвакуируют школы

26 Февр. 2020 2020-02-26T03:37:42+03:00

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В школы областного центра снова поступили сообщения о взрывных устройствах. Все дети были оперативной эвакуированы.

- В частности, речь идет о гимназиях № 1,25, школах № 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

В образовательных учреждениях работают оперативные службы. При этом продолжаю поступать все новые сообщения о минировании зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU