В Благовещенске эвакуируют школы
В образовательных учреждениях работают оперативные службы
Фото: DepositPhotos
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В школы областного центра снова поступили сообщения о взрывных устройствах. Все дети были оперативной эвакуированы.
- В частности, речь идет о гимназиях № 1,25, школах № 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
В образовательных учреждениях работают оперативные службы. При этом продолжаю поступать все новые сообщения о минировании зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU