В Приамурье выпускные экзамены в школах проведут раньше обычного
В 2020 году выпускники Амурской области будут сдавать экзамены на два дня раньше, чем обычно.
- В 9 классах старт намечен на 22 мая, в 11 классах – на 25 мая. В связи с этим вся процедура допуска выпускников должна быть завершена не позднее 20 мая, - отметила зампред Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
Определиться с предметами для выпускных экзаменов школьники должны до 2 марта. Пока в лидерах обществознание, физика, биология и история.
На всех пунктах приема экзаменов будет работать система видеонаблюдения, а также технология печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников экзамена. Для 25 процентов выпускников будет организован подвоз к месту проведения экзаменов.
Обеспечить все необходимое для проведения ГИА должны главы районов или городов. Им рекомендовано позаботиться о резервных источниках электроэнергии, запасных принтерах и сканерах.
- Напомню, что прерывание работы системы видеонаблюдения или значительная задержка начала экзамена может привести к аннулированию его результатов. В случае угрозы возникновения ЧС Минобрнауки Амурской области по согласованию с государственной экзаменационной комиссией примет решение о переносе сдачи экзамена в другой пункт проведения или на другой день, - сказала зампред.
Чтобы снять психологическое напряжение перед экзаменами с выпускниками проводится разъяснительная работа, мероприятия и акции. В частности, с 26 по 29 февраля пройдет всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями».
Выпускные вечера должны пройти в один день для всех школьников – 26 июня. Ранее бывали случаи, когда процедура выдачи аттестатов в некоторых муниципалитетах растягивалась до июля, что ставило выпускников в неравные условия при подаче документов в вузы.
ИСТОЧНИК KP.RU