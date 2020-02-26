В Приамурье выпускные экзамены в школах проведут раньше обычного

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:49:45+03:00

С выбором предметов для сдачи ГИА выпускники должны определиться до 2 марта

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В 2020 году выпускники Амурской области будут сдавать экзамены на два дня раньше, чем обычно.

- В 9 классах старт намечен на 22 мая, в 11 классах – на 25 мая. В связи с этим вся процедура допуска выпускников должна быть завершена не позднее 20 мая, - отметила зампред Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Определиться с предметами для выпускных экзаменов школьники должны до 2 марта. Пока в лидерах обществознание, физика, биология и история.

На всех пунктах приема экзаменов будет работать система видеонаблюдения, а также технология печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников экзамена. Для 25 процентов выпускников будет организован подвоз к месту проведения экзаменов.

Обеспечить все необходимое для проведения ГИА должны главы районов или городов. Им рекомендовано позаботиться о резервных источниках электроэнергии, запасных принтерах и сканерах.

- Напомню, что прерывание работы системы видеонаблюдения или значительная задержка начала экзамена может привести к аннулированию его результатов. В случае угрозы возникновения ЧС Минобрнауки Амурской области по согласованию с государственной экзаменационной комиссией примет решение о переносе сдачи экзамена в другой пункт проведения или на другой день, - сказала зампред.

Чтобы снять психологическое напряжение перед экзаменами с выпускниками проводится разъяснительная работа, мероприятия и акции. В частности, с 26 по 29 февраля пройдет всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

Выпускные вечера должны пройти в один день для всех школьников – 26 июня. Ранее бывали случаи, когда процедура выдачи аттестатов в некоторых муниципалитетах растягивалась до июля, что ставило выпускников в неравные условия при подаче документов в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU