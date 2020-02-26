2020-02-26T08:53:17+03:00
Общество

29 февраля в Приамурье поженятся 22 пары

Больше всего свадеб сыграют в Благовещенске, Свободном и Тынде
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В последний день февраля в Приамурье будет зарегистрировано 22 брака. По данным управления ЗАГС Амурской области, по пять пар поженятся в Благовещенске, Свободном и Тынде. Еще три сыграют свадьбу в Райчихинске, две – в Белогорске, и по одной в Шимановске и Сковородино.

Примечательно, что 2020 год – високосный, то есть в этом феврале 29 дней. Выходит, что следующую годовщину семьи смогут отметить только через четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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