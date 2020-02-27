Сотрудники амурского СИЗО при пожаре спасли шесть человек и собаку

27 Февр. 2020 2020-02-27T03:13:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар недалеко от следственного изолятора №1 вспыхнул ночью 26 февраля. Сотрудники СИЗО вызвали пожарных и тут же отправились на помощь жильцам. К этому моменту крыша горела открытым пламенем, взрывался шифер.

- На месте выяснилось, что внутри четырехквартирного жилого дома до сих пор находятся люди. Сотрудники УИС капитан внутренней службы Алексей Домбаев и прапорщик внутренней службы Александр Зубков вошли в сильно задымленное помещение, разбудили крепко спящих жильцов и вывели наружу, - сообщают в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.

Всего было эвакуировано шесть человек, в том числе двое детей. Также спасти удалось собаку и некоторые ценные вещи.

Прибывшие пожарные оперативно потушили пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU