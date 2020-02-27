В Приамурье пустят новый пригородный поезд
Состав будет курсировать по маршруту Магдагачи – Шимановская
Фото: Сергей Петров
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С 16 марта в Амурской области начнет работу новый пригородный поезд № 6420/6419. Курсировать состав будет между Магдагачи и Шимановской.
Поезд будет ходить по понедельникам, вторникам и средам. От станции Магдагачи состав будет отходить в 16.30, со станции Шимановская – в 4.16.
- При этом пригородный поезд № 6410/6409 сообщением Магдагачи – Сковородино отменяется (в последний раз поезд № 6409 отправится 14 марта 2020 года, поезд № 6410 –15 марта 2020 г.), - предупреждают в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU