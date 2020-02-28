2020-02-28T07:55:49+03:00
Общество

В Благовещенске вынесли приговор бывшему директору школы №26

Экс-руководителя учебного заведения судили по статье «Служебный подлог» и «Растрата»
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему директору школы №26. Женщину судили по ч. 2 ст. 292 УК РФ и ч. 3 ст.160 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организации; кроме того, растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

В ходе следствия было установлено, что руководитель учебного заведения внесла в документы заведомо ложную информацию о приеме на работу своего зятя. В результате школе был нанесен ущерб на общую сумму 248 684 рубля.

- Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, являются: частичное признание вины, состояние здоровья. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено, - сообщают в Благовещенском городском суде.

Экс-директора приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, она обязана будет вернуть растраченные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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