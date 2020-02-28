2020-02-28T08:27:17+03:00
Общество

У благовещенцев осталось два дня, чтобы выбрать территорию для благоустройства

Горожане могут проголосовать сразу за три площадки
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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В областном центре завершается рейтинговой голосование по выбору общественной территории для благоустройства. Голоса принимаются до 29 февраля включительно.

Напомним, на выбор предлагается шесть площадок:

1. Сквер водников (Ленина,61);

2. Территория в микрорайоне «Солнечный» в районе нового корпуса детского сада № 60;

3. Сквер «Бабочка»;

4. Сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской;

5. «Сквер Приёмыхова» (улица 50 лет Октября – улица Красноармейская);

6. п. Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.

Выбрать можно сразу три территории. Площадка, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2021 году. Проголосовать можно на официальном сайте администрации в разделе «Рейтинговое голосование» внизу страницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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