У благовещенцев осталось два дня, чтобы выбрать территорию для благоустройства
В областном центре завершается рейтинговой голосование по выбору общественной территории для благоустройства. Голоса принимаются до 29 февраля включительно.
Напомним, на выбор предлагается шесть площадок:
1. Сквер водников (Ленина,61);
2. Территория в микрорайоне «Солнечный» в районе нового корпуса детского сада № 60;
3. Сквер «Бабочка»;
4. Сквер, расположенный на пересечении улиц Калинина и Октябрьской;
5. «Сквер Приёмыхова» (улица 50 лет Октября – улица Красноармейская);
6. п. Моховая Падь, территория, прилегающая к ручью Буяновский и домам.
Выбрать можно сразу три территории. Площадка, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2021 году. Проголосовать можно на официальном сайте администрации в разделе «Рейтинговое голосование» внизу страницы.
ИСТОЧНИК KP.RU