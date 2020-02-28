Амурский волонтёр раздаст тысячу тюльпанов на 8 Марта

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:26:32+03:00

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Игорь Меметов, известный в Благовещенске волонтер и активист, порадует благовещенок тюльпанами. Цветы он раздаст 8 Марта. В этом году удалось заполучить тысячу тюльпанов.

Тюльпаны на 8 Марта дарят благовещенкам с 2017 года. Акция, запущенная Игорем Меметовым, стала доброй традицией, которая призвана поднять девушкам города настроение. В 2017 году удалось собрать всего 320 цветов. Но с каждым годом их становилось больше.

В 2018 году волонтеры подарили цветы женщинам в Доме ветеранов и престарелых. В прошлом году акцию подхватили два цветочных салона. Они предоставили волонтерам 800 тюльпанов бесплатно. Цветы дарили в социальном центре «Доброта» и в Доме ветеранов. Кроме того, активисты вышли на улицы города и раздали часть цветов жительницам города. В качестве добровольцев позвали 20 воспитанников Алексеевской гимназии.

В этом году волонтеры будут раздавать уже тысячу тюльпанов. На просьбы о помощи откликнулись те же цветочные салоны, согласившись предоставить по 500 тюльпанов каждый. Однако, как признается Игорь Меметов, этого все равно мало.

- Что там эта тысяча тюльпанов? Они разлетятся за несколько минут, особенно если раздавать в нескольких районах. Если появятся меценаты, которые захотят предоставить нам еще цветов, мы проведем акцию не только в центре города, но и в районе Центрального рынка и в микрорайоне, - объясняет активист.

Кроме того, у волонтера были планы организовать раздачу в Чигирях. Но для этого необходимо больше тюльпанов. Поэтому активисты надеются, что откликнутся и захотят поучаствовать в праздничной акции и другие цветочные магазины. Ищут также добровольцев для раздачи цветов.

- Пока мне позвонили только два человека. Если не получится набрать, скорее всего, снова будем обращаться в Алексеевскую гимназию, - говорит активист.

К тому же Игорь Меметов признается, что постепенно уходит от активной общественной деятельности – много времени занимают работа и учеба. Поэтому акция в 2020 году может стать последней.

- Если в следующем году кто-то захочет подхватить традицию, будет замечательно. Если нет, значит, такова судьба этой акции, - с грустью отмечает он.

По вопросам сотрудничества можно обращаться к организатору акции, Игорю Меметову, по телефону 8-929-491-14-07.

ИСТОЧНИК KP.RU