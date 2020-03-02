Амурчанин продавал снюс через мессенджеры

2 Март 2020 2020-03-02T11:17:44+03:00

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области и правоохранительных органов изъяли у амурчанина 166 упаковок никотинсодержащих смесей и две упаковки жевательного табака. Нарушитель продавал их через WhatsApp.

- В отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.43 и части 2 статьи 14.53 КоАП РФ, - уточняется на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Это не единственное подобное нарушение в области. В рамках проверок и мониторинговых обследований Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в январе-феврале 2020 года осмотрено 1165 объектов торговли и общественного питания, факты реализации никотинсодержащих смесей выявлены в девяти торговых точках и у одного оптовика, изъято из оборота 653 единицы никотинсодержащих смесей.

В отношении девяти индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица возбудили дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

ИСТОЧНИК KP.RU