Амурчанин продавал снюс через мессенджеры
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области и правоохранительных органов изъяли у амурчанина 166 упаковок никотинсодержащих смесей и две упаковки жевательного табака. Нарушитель продавал их через WhatsApp.
- В отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.43 и части 2 статьи 14.53 КоАП РФ, - уточняется на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Это не единственное подобное нарушение в области. В рамках проверок и мониторинговых обследований Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в январе-феврале 2020 года осмотрено 1165 объектов торговли и общественного питания, факты реализации никотинсодержащих смесей выявлены в девяти торговых точках и у одного оптовика, изъято из оборота 653 единицы никотинсодержащих смесей.
В отношении девяти индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица возбудили дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».
ИСТОЧНИК KP.RU