В Приамурье бывшая чиновница попалась на мошенничестве с пенсией

2 Март 2020 2020-03-02T11:07:25+03:00

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Тындинский районный суд осудил бывшую главу Аносовского сельсовета за покушение на мошенничество с использованием служебного положения. Она попыталась незаконно получить пенсию за выслугу лет – не менее 16 166 рублей 15 копеек ежемесячно. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Следствие и суд установили, что амурчанка, находясь в указанной должности, обманула депутатов сельсовета и должностных лиц администрации и поспособствовала внесению в официальные документы ложных сведений. В частности, в решение Аносовского сельского Совета народных депутатов и протокол заседания добавили информацию – якобы в уставе изменили основания установления пенсии за выслугу лет при замещении должности главы сельсовета и размер этой пенсии.

Женщине не удалось довести дело до конца – в администрации Тындинского района выявили подлог, приостановили процедуру назначения пенсии и обратились в правоохранительные органы.

Суд, при назначении наказания учел личность подсудимой, обстоятельства совершения преступления и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU