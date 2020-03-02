В детском саду Благовещенска нашли повреждения после прошлогоднего паводка

2 Март 2020 2020-03-02T11:39:03+03:00

Корпус прогимназии посещают более 100 детей от полутора до пяти лет. Фото: yandex.ru/maps

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В корпусе благовещенской прогимназии – детском саду на улице Горького, 172, выявили дефект стены. Его обнаружили в ходе обследования образовательных учреждений на повреждения, вызванные летним переувлажнением почвы. На период обследования и ремонта помещения дети будут посещать другие корпуса учреждения. Сегодня, 2 марта, с родителями воспитанников педагоги проведут собрания и проинформируют их о сложившейся ситуации.

Мэр города Благовещенска Валентина Калита поручила Городскому управлению капитального строительства совместно с управлением образования после получения экспертного заключения заключить договор на составление проектной документации. На ее основании и будет проведен ремонт помещения.

- Мы будем стараться сделать все, чтобы в новом учебном году ребята вернулись в отремонтированный детский сад, - подчеркнула глава города Валентина Калита.

Напомним, во время проверок ранее был выявлен дефект веранды корпуса детского сада №35 - повреждение опасности не представляет, ремонт начнется этой весной. Также повреждения нашли во втором корпусе средней школы №17 на Чайковского, 175. Там необходимо усилить часть фундамента. Кроме того, было принято решение выполнить капитальный ремонт всего корпуса школы.

ИСТОЧНИК KP.RU