2020-03-03T03:46:49+03:00
Общество

Начальник уговорил амурчанку выйти замуж за азербайджанца

Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Оказалось, что свадьба - ради разрешения на проживание. Фото: pixabay.comОказалось, что свадьба - ради разрешения на проживание. Фото: pixabay.com
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Жительниц Амурской области поддалась уговорам работодателя и заключила брак с незнакомым иностранцем. Все ради оформления разрешения на временное проживание в регионе без учета квоты, утвержденной российским правительством.

Гражданин Азербайджанской Республики обратился в УМВД России по Амурской области с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты, утвержденной правительством РФ. Основанием послужил брак, заключенный с местной жительницей - гражданкой России. Временное проживание сроком на три года заявителю разрешено. Однако прокурорская проверка установила, что брак был фиктивным.

- Проверкой установлено, что, поддавшись уговорам своего работодателя, женщина заключила брак с ранее неизвестным ей иностранным гражданином. Совместно с ним никогда не проживала, личное общение не поддерживала, общее хозяйство не вела. Гражданин Азербайджана имел умысел на заключение фиктивного брака, без намерения создать семью, с целью получения выгоды, - рассказали в прокуратуре Амурской области.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города обратился в суд с иском о признании брака недействительным; аннулировании актовой записи о заключении брака между указанными гражданами. Благовещенский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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