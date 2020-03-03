Путепровод в Благовещенске закроют для транспорта

3 Март 2020 2020-03-03T07:32:11+03:00

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Путепровод на улице Загородной с 7 марта закроют для движения транспорта. Такое решение было принято на совещании, которое накануне провела мэр амурской столицы Валентина Калита.

Напомним, с 22 февраля на путепроводе проходит капитальный ремонт. Подрядчик переходит к следующему этапу работ: замена дефектных балок мостового сооружения, обновление дорожного покрытия, обустройство тротуаров, ремонт системы водоотведения.

Для безопасности участников дорожного движения будет введено полное ограничение движения автотранспорта. Во время проведения ремонта, администрация города Благовещенска рекомендует жителям пользоваться альтернативными маршрутами, в частности: улицами Мухина, Калинина, Магистральная (с последующим выходом на Театральную), Кольцевая (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральная и Чайковского), а также улицей 50 лет Октября через Тенистую.

Кроме того, на совещании мэр поручила управлению ЖКХ провести ревизию всех городских дорог, уделив особое внимание тем, по которым рекомендованы альтернативные маршруты на время ремонта путепровода.

- Данные магистрали необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, так как после полного перекрытия путепровода по улице Загородной, нагрузка на них возрастет, - подчеркнула глава города Валентина Калита.

Завершить ремонт путепровода на Загородной планируют в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU