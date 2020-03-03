Пособия на детей 3-7 лет в Приамурье начнут выплачивать летом

3 Март 2020 2020-03-03T09:53:47+03:00

По предварительным подсчетам, более 15 тысяч амурских семей смогут получать ежемесячно половину от прожиточного минимума на ребенка. Фото: администрация города Благовещенска

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К 1 июля в Амурской области планируют утвердить областной нормативный акт, который позволит выплачивать пособия на детей 3-7 лет. Сейчас Приамурье вместе с другими регионами ожидает принятия указа и соответствующего положения на федеральном уровне.

- Нормативно-правовые акты пока не утверждены, есть лишь проект документа, с которым мы сейчас работаем, - отметила министр соцзащиты населения Амурской области Наталья Киселева. – На его основании разрабатывается областной нормативный акт, который мы планируем утвердить к 1 июля 2020 года.

По предварительным подсчетам министерства, более 15 тысяч амурских семей смогут получать ежемесячно половину от прожиточного минимума на ребенка за второй квартал года, предшествующий обращению. В Амурской области эта сумма составит около 5 тысяч рублей. Для получения пособия достаточно будет одного заявления, подать которое можно будет на портале государственных услуг, в МФЦ или органах соцзащиты по месту жительства.

На меру господдержки смогут рассчитывать жители региона, доход которых в расчете на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал года, предшествующего обращению – 12 235 рублей.

Сейчас в Амурской области отрабатывается механизм взаимодействия органов власти и ведомств, которые должны будут предоставить минсоцзащиты сведения о доходах амурчан.

ИСТОЧНИК KP.RU