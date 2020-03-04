Волонтеры вручат цветы двум тысячам амурчанок в честь 8 Марта
Волонтеры Амурской области в Международный женский день присоединятся к всероссийской акции «Вам, любимые». Добровольцы подарят две тысячи тюльпанов случайным амурчанкам, которых встретят на улице и в социальных учреждениях.
- 8 марта встречать женщин с цветами будут представители Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области, центра «Выбор», волонтеры-медики, бойцы студенческих отрядов и многие другие. Праздничные презенты участники акции вручат в местах массового скопления людей. Также добровольцы посетят кардиохирургический центр, поликлинику №4, дом престарелых, дом ветеранов, - рассказали в министерстве образования Амурской области.
Кроме того, всем желающим предлагается принять участие в онлайн-акции. Для участия необходимо выложить в социальную сеть Instagram поздравления с Международным женским днем с хештегом #ВамЛюбимые, а самые интересные посты появятся на официальном сайте акции.
Напомним, аналогичную акцию проведёт известный в областной столице активист Игорь Меметов. По его инициативе цветы будут вручать в центре Благовещенска.
ИСТОЧНИК KP.RU