Волонтеры вручат цветы двум тысячам амурчанок в честь 8 Марта

4 Март 2020 2020-03-04T05:34:24+03:00

Амурчанок порадуют в местах массового скопления людей и в социальных учреждениях. Фото: министерство образования Амурской области

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Волонтеры Амурской области в Международный женский день присоединятся к всероссийской акции «Вам, любимые». Добровольцы подарят две тысячи тюльпанов случайным амурчанкам, которых встретят на улице и в социальных учреждениях.

- 8 марта встречать женщин с цветами будут представители Ресурсного центра развития добровольчества Амурской области, центра «Выбор», волонтеры-медики, бойцы студенческих отрядов и многие другие. Праздничные презенты участники акции вручат в местах массового скопления людей. Также добровольцы посетят кардиохирургический центр, поликлинику №4, дом престарелых, дом ветеранов, - рассказали в министерстве образования Амурской области.

Кроме того, всем желающим предлагается принять участие в онлайн-акции. Для участия необходимо выложить в социальную сеть Instagram поздравления с Международным женским днем с хештегом #ВамЛюбимые, а самые интересные посты появятся на официальном сайте акции.

Напомним, аналогичную акцию проведёт известный в областной столице активист Игорь Меметов. По его инициативе цветы будут вручать в центре Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU