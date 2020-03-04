В Благовещенске пациенты детской поликлиники №1 перейдут в другие учреждения

4 Март 2020 2020-03-04T09:44:13+03:00

В детской городской клинической больнице заверяют - всё к лучшему, но родители пока сомневаются. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

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Благовещенских детей перераспределят между поликлиниками по распоряжению главного врача детской городской клинической больницы. С 1 апреля обращаться нужно будет уже по новому месту приписки. Амбулаторные карты будут переданы в учреждения в организованном порядке самими медработниками.

– Мы понимаем, что менять что-либо уже привычное и устоявшееся всегда непросто. Но в данном случае речь идет лишь о временных неудобствах, связанных с перераспределением участков. В результате же мы получим более упорядоченную, более упрощенную систему оказания детям медицинской помощи в условиях наших поликлиник, – отметила главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.

По ее словам, мера вынужденная. В детской поликлинике №1, расположенной в микрорайоне, врачи перегружены, само здание малогабаритное, а численность приписного населения на участках растет. При этом отдельные участки в поликлинике территориально ближе к центру города. Поэтому было принято и утверждено минздравом региона решение о передаче в детские поликлиники №3 и №4 трех участков, граничащих с зонами ответственности этих поликлиник.

Администрация поликлиники №1 приняла меры к своевременному оповещению родителей, уточнили в правительстве Амурской области. В коридорах развешаны соответствующие объявления с перечислением адресов поликлиник, которые будут обслуживать детей по новой схеме. Медики позаботились и о том, чтобы сообщить всю необходимую информацию о транспортной доступности каждой поликлиники, включая возможные маршруты.

– Хочу обратить внимание: данные изменения направлены исключительно на повышение качества и доступности медицинских услуг для наших маленьких пациентов. Поэтому мы рассчитываем на понимание со стороны взрослых. В итоге станет меньше очередей, доктора получат адекватную нагрузку. Во избежание какой-либо путаницы наши сотрудники заблаговременно сообщают о будущем перераспределении всем родителям, но даже если кто-то окажется не в курсе, то при первом же звонке в поликлинику его сразу же известят о нововведении, – подчеркнула Ирина Молчанова.

КОНКРЕТНО

С 1 апреля «переедут» следующие участки:

• 8 участок будет обслуживаться в детской поликлинике №4 по адресу: ул. Больничная, 45/1; тел.: 77-29-29; 77-29-31.

К нему относятся пациенты, проживающие по адресам: Высокая, 182-226, 193-239; Заводская, 122-126, 135, 137, 137/1; Забурхановская, 37-81, 40-74; Калинина, 127-135; Конная 191-191/5, 192-204; Ломоносова, 209-225, 255; Шевченко, 82-132; Литейная, 133-139, 140-148; Пролетарская, 37-75, 38-86; Рабочая, 153-161, 178-181/1; Свободная, 181-227, 186-232; Б.-Хмельницкого, 71-99, 75/1, 112, 114; Чехова, 203-237, 208-250.

• 6 участок будет передан в детскую поликлинику № 4 по ул. Больничная, 45/1, тел.: 77-29-29; 77-29-31.

К нему относятся пациенты, проживающие по адресам: Б.Хмельницкого, 67, 92/2, 94, 96, 110, 110/2а, 110/2б; Калинина, 105, 105/1, 105/3; Ломоносова, 160-168, 174-176; Северная, 149, 151; Шевченко, 80.

• 17 участок будет передан в детскую поликлинику № 3 по ул. Ленина, 54, тел.: 77-29-59; 77-29-55.

К нему относятся пациенты, проживающие в районе ЖД-вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU